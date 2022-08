A família real britânica tem em mãos uma nova polémica com a qual terá de lidar. O príncipe Carlos terá recebido uma doação de cerca de 1 milhão e 200 mil euros (1 milhão de libras) da família de bin Laden para a sua instituição de solidariedade, segundo informação divulgada pelo The Sunday Times.

O jornal britânico revela que o montante terá sido entregue por Bakr bin Laden e pelo irmão Shafiq, meios-irmãos de Osama bin Laden.

Acredita-se que a doação tenha acontecido a 30 de outubro de 2013, dois anos após a morte de Osama bin Laden, levada a cabo pelas forças especiais norte-americanas.

Estas informações já foram, entretanto, desmentidas pela Clarence House, a residência oficial do príncipe Carlos, ainda que esta não seja a primeira polémica do género em que o príncipe se vê envolvido: o mesmo jornal já tinha garantido, há cerca de um mês, que Carlos recebeu três milhões de euros de Hamad bin Jassim, doxeque do Qatar.

Recorde que Osama bin Laden foi o fundador do movimento terrorista al-Qaeda.