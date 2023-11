Carlos Cunha sofreu uma aparatosa queda no Estádio de Alvalade e esteve no programa 'Júlia', da SIC, a contar tudo o que aconteceu.

O ator foi assistir a um jogo do Sporting com a filha mais velha, Erika, e no fim da partida acabou por cair. Ficou com vários ferimentos na cara e no ombro, tendo "caído completamente desamparado".

Na altura, recorda, "perdeu a consciência". "Os bombeiros demoraram muito tempo. A minha filha andava para lá aos gritos, já dizia asneiras, contou-me ela depois. Aquilo é muita gente", explicou. "Não foi fácil", acrescentou, referindo depois que foi muito bem tratado pelos profissionais de saúde.

"Apareceram os bombeiros, depois veio o INEM, trataram-me espetacularmente [bem]", destacou.

"Eu enervo-me muito é quando começo a raciocinar, só perguntava pela minha companheira, mas ela não tinha ido ver o jogo", partilhou. "Não sabia sequer que o Sporting tinha ganho", acrescentou.

"Mas o Sporting vai-me indemnizar [com uma grande vitória no campeonato]", disse depois, na brincadeira.

O ator confirmou que saiu das bancadas de cadeira de rodas, mas por precaução para não correr o risco de voltar a cair.

