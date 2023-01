Carlos Areia completou 79 anos a 31 de dezembro, tendo sido presenteado pelos amigos e família com um 'miminho' que lhe encheu o coração.

Ao chegar a um restaurante com a namorada, Rosa Bela, o ator tinha à sua espera todos aqueles que lhe são mais próximos.

"Passou uma semana, o que dizer desse momento inesquecível? 79 anos de vida comemorados com família e amigos - também eles inesquecíveis, que me honraram com a sua presença e tornaram a minha festa de aniversário maravilhosa e única na minha vida", disse ao recordar através da rede social Instagram as melhores imagens desta celebração organizada de surpresa.

"A todos o meu muito obrigado", terminou.

Veja na partilha abaixo o vídeo que captou o momento em que Carlos Areia foi surpreendido e clique para o lado para ter acesso às restantes imagens que marcaram este dia especial.

