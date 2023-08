Carla Baía usou as redes sociais para partilhar um vídeo do filho mais novo, o pequeno Noah, na praia.

Na gravação pode ver-se o bebé muito sorridente, só de fralda, dentro de água ao colo da mãe.

"Primeiro banho de mar", escreveu, numa publicação conjunta com o companheiro, Rahim Samcher, pai do bebé, que nasceu no início deste ano.

De recordar que Carla Baía é ainda mãe de dois filhos mais velhos, Tiago e Diana, frutos do seu anterior casamento com João Pinto.