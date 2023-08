A desfrutar de bons momentos vividos na companhia do filho bebé, Carla Baía decidiu captar uma fotografia e destacar a imagem na sua página de Instagram.

Deitada ao lado do pequeno Noah já no final de um dia de sol, é assim que podemos ver mãe e filho no carinhoso retrato. "Eu e ele", escreveu Carla Baía na legenda da imagem onde aparece 'derretida' pelo bebé.

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores que não tardaram a reagir carinhosamente à imagem.

De recordar que Noah é o primeiro filho de Carla Baía em comum com Rahim Samcher. A empresária é ainda mãe de Tiago e Diana, fruto do casamento anterior com o ex-futebolista João Vieira Pinto.