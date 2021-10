Carla Andrino assinalou no Instagram um dia importante. Esta terça-feira, 19 de outubro, a atriz recordou a luta contra o cancro da mama com uma fotografia em que aparece com o cabelo rapado.

"Dia Mundial do Combate ao Cancro da Mama", escreveu na legenda do registo que foi captado durante a batalha contra a doença.

Uma publicação que rapidamente recebeu uma 'onda' de carinho na caixa de comentários.

