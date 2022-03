A ex-concorrente do reality show da TVI fez uma publicação no Instagram que deu a entender que estava junto do alegado novo amor.

Foi no passado mês de janeiro que Carina Duarte confirmou que estava separada de Rui, com quem tem uma filha em comum. Quase dois meses depois, a ex-concorrente do 'Big Brother' fez uma publicação 'suspeita' nas stories da sua página de Instagram, dando a entender que estava junto do novo amor. Junto de fotografia onde aparece com Konrad Zambroziewicz, Carina Duarte escreveu: "Do nada, tudo ficou mais bonito". © Instagram_carinaaduartee22 Leia Também: Carina Duarte anuncia separação. "Respeitem o meu espaço e o dele"