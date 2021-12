Cardi B não olhou a despesas para celebrar o 30.º aniversário do marido, Offset. A rapper, de 29 anos, mostrou no Instagram que presenteou o companheiro com um cheque de 2 milhões de dólares - 1,7 milhões de euros, aproximadamente.

Num vídeo, a artista explica que decidiu oferecer esta quantia ao marido porque em 2022 este irá passar por "muitas aventuras nos negócios", pelo que quis dar-lhe uma ajuda.

Casados desde 2017, em comum os artistas já têm dois filhos - Kulture, de três e um bebé de três meses.



© Instagram - Cardi B

