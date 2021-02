Cardi B surpreendeu os fãs com carinhosos vídeos de Offset que destaca o lado mais amoroso do rapper com a filha que têm em comum, a pequena Kulture, de dois anos.

Nas imagens - que foram publicadas nas stories da página de Instagram de Cardi B, esta terça-feira - podemos ver o artista a pintar a unhas à menina.

Uma ternurento momento que pode ver na publicação abaixo:

