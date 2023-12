Cardi B confirmou que está (novamente) solteira. A rapper, de 31 anos, decidiu falar do assunto num direto que fez no Instagram, no passado fim de semana, segundo a People.

O momento em que a artista confirma a separação foi gravado por um internauta e está disponível numa publicação feita no X (antigo Twitter).

"Tenho tido medo... Não é medo, só não sei como contar ao mundo", desabafou. "Estou ansiosa por uma nova vida, um novo começo", acrescentou.

A confirmação do fim da relação com Offset chega depois de os artistas terem comparecido ao mesmo evento na noite de domingo, mas não foram fotografados juntos.

Os rappers, recorde-se, esta não é a primeira vez que se separam desde que se casaram em 2017. Juntos são pais de duas crianças, a filha Kulture, de cinco anos, e o filho Wave, de dois.

