Ana Hickmann deu uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record, que foi exibida na noite deste domingo, dia 26 de novembro, onde detalhou o que aconteceu no passado dia 11 de novembro, data em que decidiu pedir o divórcio do marido, Alexandre Correa, com quem está casada há 25 anos.

A apresentadora brasileira revelou que estava a falar com o filho de ambos, explicando-lhe que algumas coisas no estilo de vida da família iriam mudar, quando o marido a interrompeu e começou a gritar e a tornar-se agressivo.

"Ele começou a reclamar, como já tinha feito diversas vezes, de que não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que não íamos perder nada, que não íamos mudar de casa, que era tudo uma grande mentira", afirmou, tendo-se depois dirigido ao filho dizendo que a mãe estava louca e que nada iria mudar.

Após este momento, Ana ter-lhe-á pedido que parasse de mentir e o filho foi levado para o anexo da casa. Foi após este momento que aconteceu a agressão física. A apresentadora garante que o marido tentou dar-lhe uma cabeçada e que só não conseguiu porque ela se desviou.

Depois disso, a apresentadora conseguiu trancar-se na cozinha, mas não sem antes tentar fechar a porta à força enquanto o marido a tentava abrir do lado de fora. Vendo que a mulher não ia desistir, Alexandre terá fechado a porta com força, entalando o braço de Ana.

Foi então que, com tudo fechado e o marido a gritar do lado de fora, Ana conseguiu telefonar para a polícia. "O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil, explosivo. Nunca tinha sido físico, mas a agressividade ao falar comigo... Comecei a deparar-me com grandes mentiras", disse, confirmando a notícia que já tinha vindo a público de que o empresário terá diversas dívidas acumuladas.

