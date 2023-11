Ana Hickmann ficou no centro das atenções depois de ter surgido com um anel na mão esquerda. Um pormenor que rapidamente chamou a atenção e que levou a especular se teria voltado para o marido, Alexandre Correa, isto após as alegações de violência doméstica.

No entanto, a apresentadora brasileira fez questão de esclarecer os seguidores e explicar que o anel "é um presente de uma grande amiga".

Além disso, também confessou estar muito "cansada emocionalmente" e agradeceu todas as mensagens de força que tem recebido. Veja o vídeo da galeria.

