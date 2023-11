Ana Hickmann voltou a aparecer com um anel na mão esquerda, isto depois de ter decidido, há poucos dias, deixar de usar a aliança de casamento.

A apresentadora separou-se do marido, Alexandre Correa, devido a alegadas agressões que o mesmo terá levado a cabo, o que levou os fãs a não compreenderem o motivo pelo qual Ana surgiu, de novo, com uma aliança no dedo anelar da mão esquerda.

Nas redes sociais, vários são os fãs que imploram para que a comunicadora se recuse a reatar com o ex-companheiro.

