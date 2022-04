A organização do Rock in Rio Lisboa reuniu esta quinta-feira vários artistas e caras conhecidas para a apresentação do novo palco do festival, o Palco Yorn, que fará parte da edição 2022 do evento.

O Palco Yorn nasce no lugar do antigo Yorn Street Dance com o objetivo de ser "um palco mais inclusivo, com nova cenografia, showcases, concertos, momentos de dança e com a missão de aproximar os bairros das suas cidades, através da cultura".

A Chelas é o Sítio - projeto liderado pelo artista Sam the Kid, nascido e criado no mesmo bairro que acolhe o festival desde 2004 - terá a curadoria do Palco Yorn. Para já estão confirmadas neste espaço atuações de GROGNation, Phoenix RDC, Ary Rafeiro, 9Miller, Kappa Jotta, Loreta KBA, Malabá, Eva RapDiva, G Fema, Chyna, entre outros.

A organização do festival promete uma combinação entre concertos de nomes mais consagrados com showcases de jovens talentos que crescem nas ruas e bairros de todo o país, "aos quais se juntam momentos protagonizados por bailarinos e coreógrafos da Jazzy Dance Studios e por talentos dançantes da região de Chelas".

