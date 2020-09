Depois de se ter separado de Ashley Benson em abril, após quase dois anos de namoro, tudo indica que Cara Delevingne está novamente apaixonada. De acordo com o The Sun, a atriz mantém uma relação secreta com Halsey.

Uma notícia que chega depois do 'ex' de Halsey, G-Eazy, ter começado a namorar com a 'ex' de Cara Delevingne, Ashley Benson.

O jornal relata que Cara - que agora vive em Los Angeles - e Halsey têm passado algum tempo juntas.

