Rita Pereira animou a manhã de sábado dos seus seguidores do Instagram ao partilhar na rede social um vídeo amoroso do seu filho, o pequeno Lonô, de dois anos, e do novo cachorrinho da família, o pequeno Kai.

"Estes dois", escreve a mamã babada na legenda do registo, onde vemos Kai a tentar roubar a chupeta de Lonô.

Será que Kai conseguiu o que queria? Veja o vídeo na publicação abaixo:

