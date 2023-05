A cantora Tanya foi entrevistada por Maria Cerqueira Gomes no programa 'Conta-me', que este sábado, 27 de maio, foi para o ar na TVI.

Nesta emotiva conversa, a antiga participante do 'Big Brother' falou sobre o episódio marcante em que foi molestada com apenas seis anos e ainda sobre o facto de aos 23 anos ter percebido que é homossexual.

Só em 2003, depois de várias relações com homens, percebeu que gostava de mulheres. Sem saber lidar com esta descoberta, Tanya guardou segredo sobre o que sentia e durante 10 anos não falou sobre a vida amorosa com familiares e amigos.

Atualmente, Tanya é uma mulher bem resolvida e com o coração arrumado. Foi depois de sair do 'BB' que admitiu ser casada com uma mulher há vários anos, mas sempre sem revelar qual o seu nome ou identidade.

Desafiada por Maria Cerqueira Gomes, a cantora divulgou pela primeira vez o nome da esposa, Isa, e prometeu que em breve esta irá surgir em público ao seu lado. Isa tomará esta decisão quando se sentir preparada, já que não gosta dos holofotes da fama e da exposição mediática.

Leia Também: Cantora Tanya molestada aos seis anos: "Sentia que tinha culpa"