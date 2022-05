Morreu Jewell Caples. A informação é adiantada pelo Entertainment Tonight, que noticia que a artista tinha 53 anos.

Num comunicado divulgado pela publicação e escrito pelo seu manager, Timothy Beal, lê-se:

“A Jewell era uma mulher muito especial com um grande coração. Foi convidada no meu casamento no dia 12 de fevereiro deste ano. Partilhamos muitas conversas espirituais. Ela transformou a vida dela passando de rapper para cantora gospel”.

“Estávamos a trabalhar no seu regresso, gostávamos de a ter visto no seu grande regresso. Vou sentir muito a sua falta. É o adeus a uma grande amiga e a uma mulher muito amorosa… que descanse em paz, morreu, mas nunca será esquecida. O seu espírito irá viver através da sua música para as próximas gerações” completa.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas há alguns meses Jewelll tinha sido hospitalizada devido a um problema no coração.

