A cantora Natti Natasha e o noivo, Raphy Pina, estão prestes a ser pais do primeiro filho em comum.

A cantora, de 34 anos, anunciou a gravidez esta quinta-feira, numa conversa com a edição espanhola da revista PEOPLE onde fala também sobre as lutas com a fertilidade.

A cantora - que está grávida de cinco meses - disse que quando decidiram ter um bebé, o médico disse que precisava de recorrer à fertilização in vitro por causa dos quistos no útero que a artista retirou no ano passado. De recordar que também removeu uma das tubas uterinas.

Na sessão fotográfica que fez para a publicação, Natti exibe a já grande barriga de grávida, mostrando-se muito feliz nesta nova fase. Momento que fez questão de destacar na sua página de Instagram. Veja as publicações abaixo:

