A cantora Márcia recorreu às suas páginas de Facebook e Instagram para recordar o falecido pai, Manuel, a "pessoa mais inspiradora que conheceu" e que celebraria mais um aniversário esta quarta-feira, dia 12 de abril.

"Não gostava de celebrar o aniversário mas nessa parte não me conseguiu inspirar; continuo a achar maravilhoso celebrarmos a vida no dia em que a conhecemos", disse.

"O meu pai usava muito a frase de que para fazer arte é preciso 1% de inspiração e 99% de transpiração. Era pra eu saber que ia ter de batalhar muito. Eu aceito, mas acho que são 1% de inspiração e os outros por cento são tudo fé. Fé no que fazemos, no impacto que teremos no coração dos outros, por mínimo ou por irrelevante que pareça", partilhou.

"Que pessoa bonita, o meu pai. Na falta de algo escrito por ele, escrevo sobre ele. Ele nem sabia, se calhar, o impacto do que me dizia, a maneira como as suas palavras me mantiveram tão perto de mim própria ao longo de todos estes anos", completou.