Lauren Alaina viu-se obrigada a cancelar aquele que ia ser o seu próximo espetáculo após receber um teste positivo à Covid-19.

Nas redes sociais, a artista partilhou uma nota, no sábado, 20 de março, onde revela que está neste momento a recuperar em quarentena.

"Estou muito triste por dizer que não estarei no concerto acústico em Lexington, Kentucky, esta noite. Testei positivo à Covid-19 ontem [sexta-feira, 19 de março]. Estou em quarentena e a tentar melhorar! Mal posso esperar para voltar - quando for seguro para todos", escreveu, incentivando os fãs a não faltarem ao referido espetáculo.

"Estou muito desapontada por não estar no espetáculo, mas podem ajudar-me a animar um pouco se foram e me enviarem vídeos e fotos. Por favor, vão ao concerto hoje à noite [sábado, 20 de março] e comemorem com os meus amigos Jon Pardi, Jordan Davis, Travis Denning e Priscilla Block. Agradeço à WAMZ e WBUL por serem tão compreensivos", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e falou ainda aos fãs sobre os seus sintomas, agradecendo também o carinho recebido.

"[...] Algumas pessoas estão numa situação bem pior que a minha - eu só tenho um pouco de falta de ar, uma dor de cabeça muito forte, estou sem paladar e olfato, e sinto-me cansada", partilhou.

Leia Também: Sharon Stone mostra momento em que foi vacinada contra a Covid-19