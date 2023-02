A cantora Kelis passou por uma situação menos boa na presença dos filhos. A artista enfrentou uma tempestade de neve, na Califórnia, no fim de semana, e "quase caíram num penhasco".

No Instagram, Kelis publicou um vídeo onde se pode ver o seu carro a ser rebocado, tendo explicado que o objetivo era apenas "levar as crianças à neve".

Kelis é mãe de Knight, de 13 anos, que divide com o ex-marido Nas. É também mãe de Shepherd, de sete anos, e de Galilee, de dois, do casamento com Mike Mora - que morreu aos 37 anos, em 2022, dois anos depois de ter sido diagnosticado com cancro.

