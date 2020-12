A cantora e empresária Gloria Estefan disse, esta quarta-feira, que passou grande parte do mês de novembro isolada após ter testado positivo para a Covid-19.

A artista, de 63 anos, diz que teve sorte, tendo tido apenas "um pouco de tosse” e desidratação depois de ter perdido o olfato e o paladar. Entretanto, já recuperou, tendo testado duas vezes negativo.

Num vídeo partilhado no Instagram, a cantora diz que foi infetada apesar de seguir rigorosamente os protocolos da saúde pública, e especula que poderá ter sido exposta ao vírus quando esteve com um fã que não estava a usar máscara.

“Tive muita sorte, mas só queria partilhar com vocês que estava em quarentena e um dia saí e encontrei-me com uma pessoa que não estava a usar máscara. Até prendi a respiração durante a conversa, mas algo deve ter acontecido”, contou.

Estefan ficou a saber que estava com Covid-19 depois de ter perdido o paladar no início do mês de novembro, tendo passado duas semanas em isolamento total no segundo andar da sua casa. “O medo era o meu maior problema”, recordou.

“Temos que agarrar o medo, sacudi-lo e apenas fazer o que puder para manter o seu sistema imunológico o mais saudável possível", destacou, apelando ainda ao uso da máscara e ao devido distanciamento.

