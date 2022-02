Giulia Be, de 22 anos, tem um novo namorado. A artista brasileira vive um romance com Conor Kennedy, ex-namorado de Taylor Swift, revela a imprensa.

A Revista Quem diz ter tido conhecimento do envolvimento amoroso através de informações reveladas por uma fonte e confirmadas depois pelos representantes da artista.

Na sua conta oficial de Instagram, Giulia Be assinalou o Dia dos Namorados com um conjunto de fotografias onde surge junto da cara-metade. As imagens mostram a cantora acompanhada, mas protegem a identidade da pessoa em questão.

Conor Kennedy é filho de Robert Kennedy Jr e sobrinho-neto de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Ficou conhecido do grande público por ter namorado com Taylor Swift, tendo o romance terminado em 2012.

