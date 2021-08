Seal está novamente apaixonado. O músico, de 58 anos, vive um romance com a sua ex-assistente pessoal: Laura Strayer.

Seal e Laura foram vistos em clima de romance durante uma viagem do casal a França, este verão.

Uma fonte próxima do cantor falou sobre o namoro em declarações ao The New York Post: "Eu não fazia ideia de que o Seal estava a namorar com a Laura até ver as fotos".

Laura Strayer foi empregada de Seal em 2006, época em que o músico era casado com Heidi Klum. A separação aconteceu em 2012 e o namoro entre Seal e Laura surge sete anos depois. Ainda assim, há um ponto curioso nesta história. Seal ficou furioso quando, após a separação, a ex-mulher assumiu o namoro com o seu antigo guarda-costas, Martin Kirsten, e chegou a insinuar que os dois já estariam juntos antes do divórcio. Curiosamente, o músico apaixona-se agora por uma ex-funcionária dessa época.

"Claro, todos nós queremos que ele seja feliz - mas é definitivamente irónico que ele esteja a namorando com a ex-assistente quando tinha sentimentos tão fortes sobre o facto de Heidi estar com o Martin [ex-guarda-costas]", notou a fonte acima referida.

Leia Também: Jason Momoa disposto a tudo para que os filhos não sejam atores