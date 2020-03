O Reino Unido já conta com mais de 400 vítimas mortais do novo coronavírus. Os números são alarmantes e, à semelhança do resto do mundo, unem-se esforços nas unidades hospitalares. Com isto, o cantor Peter Andre falou daquela que é a realidade na casa de uma médica que está na linha da frente no combate à pandemia.

A mulher, Emily MacDonagh, é médica no Serviço Nacional de Saúde britânica, e o artista não escondeu os medos que a atividade da companheira suscitou no seio familiar.

Em declarações ao 'Good Morning Britain', Peter revelou que está a tomar conta dos filhos - Junior, de 14 anos, Princess, de 12, Amelia, de seis, e Theo, de três - enquanto a mulher está a trabalhar.

Para proteger as crianças, o casal optou por dormir em quartos separados uma vez que a esposa está "muito exposta ao vírus". "Temos de manter a distância, não queremos que os nossos filhos sejam infetados", frisou.

