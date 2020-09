O cantor Maurício Manieri, de 50 anos, encontra-se nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um enfarte na passada sexta-feira, 11 de setembro. De acordo com a revista Quem, o artista brasileiro teve de ser operado na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro.

A informação foi confirmada pelos amigos do cantor à publicação. Por sua vez, a assessoria do artista divulgou um comunicado que fala sobre o estado de saúde de Maurício.

"A Opus Entretenimento informa que Maurício Manieri foi submetido a um cateterismo esta manhã (14 de setembro) num hospital na região da Grande São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI [cuidados intensivos] para acompanhamento. Após sentir fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live, o artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas", lê-se no comunicado.

