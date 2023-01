O cantor Lee Ryan foi considerado culpado no crime de agressão racial agravada a um membro da tripulação de um voo da British Airways.

O incidente ocorreu em julho do ano passado, durante uma viagem de Glasgow para Londres.

O tribunal condenou o músico, de 39 anos, por ter ofendido uma funcionária. Alegadamente, Lee Ryan estaria alcoolizado.

Na época em que ocorreu o incidente, uma fonte presente no local contou ao jornal The Sun que Lee Ryan recusou sentar-se e reagiu de forma insultuosa com os funcionários do avião depois de estes terem negado servir-lhe bebidas alcoólicas.

A detenção ocorreu no momento, por suspeita de ofensas à ordem pública. Relembre aqui as polémicas imagens.

[Notícia atualizada às 15h33]

Leia Também: Cantor Lee Ryan expulso de voo pela polícia ao perder a cabeça por bebida