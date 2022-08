Lee Ryan está em destaque na imprensa internacional por ter protagonizado um enorme escândalo num aeroporto de Londres. O músico foi expulso do avião em que seguia por polícias armados depois de perder a cabeça e insultar a tripulação.

Uma fonte presente no local contou ao jornal The Sun que Lee Ryan recusou sentar-se e reagiu de forma insultuosa com os funcionários do avião depois de estes terem recusado servir-lhe bebidas alcoólicas.

Imagens divulgadas na imprensa e redes sociais mostram o momento em que a polícia entrou no avião e forçou o cantor a abandonar o local.

Lee Ryan foi detido por suspeita de ofensas à ordem pública. O músico, de 39 anos, terá passado a noite numa cela e foi libertado sob custódia.

