John Prine encontra-se internado no hospital em estado grave, devido a complicações relacionadas com o novo coronavírus. Uma notícia que foi partilhada na página do Twitter do cantor, de 73 anos.

De acordo com uma nota que a família do artista deixou na rede social, John foi hospitalizado na passada quinta-feira e "entubado no sábado à noite. A situação é crítica".

"Muitos de vós amaram e apoiaram o John ao longo dos anos. Queríamos que soubessem o que se está a passar e dar-vos a oportunidade de enviarem mais desse amor e apoio. Amamo-vos, e o John também", escreveram, este domingo, 29 de março.

Entretanto, a mulher de John, Fiona Prine voltou a recorrer à mesma rede social para revelar que também foi diagnosticada com COVID-19, mas já "recuperou".

"Ele está estável. Por favor, continuem a enviar o vosso incrível amor e orações. Cantem as músicas dele. Fiquem em casa e lavem as mãos. O John ama-vos e eu também", acrescentou.

Pouco tempo depois fez questão de esclarecer que "dizer que o marido está estável não é o mesmo que dizer que ele está a melhorar". "Não há cura para a COVID-19. Ele precisa das nossas orações e de muito amor - assim como milhares de pessoas que estão gravemente doentes. Fiquem em casa. Lavem as mãos", reforçou.

