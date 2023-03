Depois do fim dos casamentos com Marica Pellegrinelli (com quem esteve entre 2014 e 2019) e Michelle Hunziker (com quem esteve entre 1998 a 2009), Eros Ramazzotti voltou a apaixonar-se.

O cantor surpreendeu os fãs ao publicar nas stories da sua página de Instaram uma fotografia em que aparece a beijar uma mulher, celebrando o aniversário do seu amor.

"Parabéns, meu amor", escreveu junto da amorosa imagem, sem revelar a identidade da companheira.

© Instagram

Leia Também: As imagens que confirmam o romance de Avril Lavigne e Tyga