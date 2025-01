Élvio Santiago, cantor e conhecido amigo de Ágata, fez um transplante capilar numa clínica bem conhecida e da qual Cristiano Ronaldo é acionista: a Insparya Portugal.

A notícia foi dada por Élvio nas redes sociais esta quarta-feira, 15 de janeiro.

"Fui muito bem tratado no dia da intervenção. O meu transplante capilar resultará num sucesso. Eu aconselho, sem sombra de dúvida, a Insparya Portugal. Agendei consulta e fiquei surpreendido com o profissionalismo", escreveu na legenda que acompanha uma fotografia sua ao lado do profissional que o ajudou.

Ora veja.

