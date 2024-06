Don Omar vive dias difíceis.

O cantor porto-riquenho, de 46 anos, usou a sua conta no Instagram para anunciar que está a lutar contra um cancro.

A revelação foi feita através de uma fotografia publicada esta segunda-feira, dia 17 de junho, na qual se vê apenas a mão e o pulso do cantor, com uma pulseira do hospital.

"Hoje sim, mas amanhã não terei cancro. As boas intenções serão bem recebidas. Vemo-nos em breve", escreveu o artista no Instagram.

