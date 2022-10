E a família do cantor Chris Lane voltou a aumentar. O artista e a companheira, Lauren Bushnell, foram pais pela segunda vez no passado fim de semana.

Numa publicação que fez no Instagram, a companheira do cantor contou que o bebé nasceu no dia 16 de outubro.

Na mesma partilha, mostrou um carinhoso vídeo do filho mais velho quando conheceu o irmão. Veja na publicação abaixo:

