Greg Page, do grupo musical The Wiggles, direcionado para crianças, foi hospitalizado na sequência de um ataque cardíaco que sofreu quando estava a dar um espetáculo em Sidney, na Austrália.

Conforme se pode ver por um vídeo divulgado nas redes sociais, o artista cai antes de chegar aos bastidores, algo que aconteceu esta quinta-feira, dia 16.

No dia seguinte foi feito um comunicado acerca do sucedido. "No final do espetáculo, nesta noite, houve um incidente médico fora do palco que envolveu o Greg Page. Os médicos foram chamados imediatamente e ele foi levado para o hospital onde está a receber tratamento. Daremos mais informações à medida que chegarem", lê-se no Twitter.

Importa referir que o objetivo do espetáculo era angariar fundos para as vítimas dos incêndios que afetaram o país.

