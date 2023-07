A notícia chegou às primeiras horas da manhã, um homem de 64 anos morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia numa estrada municipal do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal. A informação foi avançada inicialmente pala agência Lusa, confirmando-se horas depois tratar-se de Nelo Charrua.

Era o popular cantor alentejano o único ocupante da viatura.

A morte de Nelo Charrua está agora a motivar nas redes sociais diversas homenagens de amigos e fãs.

"Faleceu Nelo Charrua. O cantor alentejano foi vítima esta manhã de um despiste na estrada municipal 543, perto da Aldeia de Àgua Derramada", confirmou a página Portal Pimba.

"Manuel Joaquim Amaro Charrua, de nome artístico Nelo Charrua, nasceu a 4 de julho de 1959, na freguesia de Oriola, no concelho de Portel, distrito de Évora. Desde muito jovem que Nelo Charrua revelou uma grande paixão pela música e pela canção. Aos 16 anos foi um dos elementos do Grupo Coral do Torrão, fez parte, durante vários anos, de um grupo amador de teatro e revista e era vocalista do Grupo Musical Sol desde a sua fundação", lembra ainda a partilha.