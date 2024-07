Cândido Costa foi uma das personalidades que viveu todas as emoções do Euro'2024 de perto. Após a derrota de Portugal frente à França no jogo desta sexta-feira, 5 de julho, o apresentador fez uma reflexão sobre a forma como lidou com a eliminação da seleção nacional da competição.

"Sorri e chorei. Aplaudi e senti frustração. Senti saudades e desejei não voltar tão cedo", confessa, numa partilha no Instagram.

"Fui engolido por tanto carinho. Beijei e foi beijado. Senti orgulho de ser português. Aprendi coisas novas na minha área. Obrigado rapazes! Obrigado portugueses. O futebol é maravilhoso. É cruel as vezes", diz, por fim.

Eis a publicação:

Leia Também: Clã Aveiro posa com Mbappé: "Grande jogador. Desejo-lhe o melhor"