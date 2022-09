O tradicional 'changing of the guard' (render dos guardas), que deveria acontecer fora do Palácio de Buckingham na manhã desta sexta-feira, foi cancelado.

De acordo com a imprensa internacional, foi colocada uma placa no local onde se realiza a icónica 'cerimónia' para informar os turistas do cancelamento da mesma.

Uma informação que está a ser avançada numa altura em que as notícias dão conta do frágil estado de saúde da rainha Isabel II, que se encontra "sob supervisão" após "preocupação" dos médicos.

Leia Também: Médicos "preocupados com saúde" de Isabel II. Rainha "sob supervisão"

Entretanto, os filhos da monarca e os netos William e Harry já se deslocaram para o local onde se encontra a rainha, o Castelo de Balmoral, Escócia.

Leia Também: Carlos e William viajam para junto da rainha Isabel II em momento crítico

Leia Também: Harry e Meghan Markle a caminho de Balmoral para estar com a rainha