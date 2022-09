A casa real inglesa fez hoje, 8 de setembro, um comunicado no qual informou que os “médicos estavam preocupados” com a saúde da rainha Isabel II, notando que a mesma encontra-se a ser "vigiada".

Conforme destaca o jornal britânico Daily Mail, o príncipe Carlos - filho mais velho da monarca - e o príncipe William, já se estão a deslocar ao encontro de sua majestade, que se encontra a descansar no Castelo de Balmoral.

Carlos estava na Escócia com a mulher, Camilla, quando tomou conhecimento do assunto, portanto perto da mãe. Já o príncipe William encontrava-se em Windsor, para onde se mudou há dias com a família.

Não se sabe se o príncipe Harry, filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Carlos, também irá para Balmoral.

Recorde-se que desde o final do ano passado que o estado de saúde da rainha tem inspirado preocupações. A soberana já cancelou vários eventos devido a problemas de mobilidade. Não foram dados pormenores acerca do seu atual estado.

