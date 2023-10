O símbolo da banda Rolling Stones está marcado nas camisolas do Barcelona, que vão ser usadas no clássico com o Real Madrid no dia 28 de outubro.

A banda britânica assinou um acordo com o clube, através do patrocínio da Spotify, e posaram com as referidas camisolas personalizadas, que pertencem a uma edição limitada.

Mick Jagger, Ron Wood e Keith Richards podem ser vistos nas imagens publicadas pelo clube na rede social X, onde os músicos aparecem a segurar nas referidas camisolas do Barcelona com o logo da banda estampado à frente.