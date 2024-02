Timothée Chalamet está em Londres com parte do restante elenco de 'Dune: Part Two' para promover o filme, que estreia no grande ecrã já no próximo dia 15 de março.

Para o evento, que decorre esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o ator, de 28 anos, optou por um visual um pouco fora do comum.

Chalamet elegeu por uma camisola branca, de gola alta e mangas compridas, coberta por apliques que imitam escamas. Para completar, escolheu uma calças de couro e botas a condizer.

Veja as fotos na galeria.

