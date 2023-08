Numa altura em que se estão prestes a assinalar 26 anos da sua morte (aconteceu a 31 de agosto de 1997) a princesa Diana volta a ser notícia devido ao leilão de uma das suas peças de roupa mais icónicas.

Trata-se de uma camisola de lã vermelha, com estampado de ovelhas em branco e uma em preto, na zona do peito, uma peça que a mãe de William e Harry usou ainda antes de se tornar princesa de Gales, enquanto assistia a um jogo de polo na companhia do então príncipe Carlos e de Sara Ferguson em Windsor, em 1981.

A camisola estará em leilão entre 31 de agosto (data da morte da princesa) e 14 de setembro. Pertence à coleção 'Fashion Icons' da Sotheby's, e os especialistas preveem que a peça seja adquirida por cerca de 81 mil euros.

© Getty Images

