O distúrbio alimentar contra o qual a princesa Diana lutou será retratado num novo livro infantil, noticia o The Independent.

O lançamento acontecerá no dia 7 de setembro no âmbito da série literária 'Little People, Big Dreams' e irá apresentar aos "pequenos leitores o mundo da princesa mais amada", descreve-se.

O livro faz parte da série biográfica de Maria Isabel Sánchez Vegara, que explora as vidas das pessoas mais influentes do mundo, desde criadores de moda, passando por cientistas até ativistas. Vivienne Westwood, David Bowie e Ru Paul estão entre as personalidades retratadas.

"Mesmo parecendo que a vida dela parecia ter saído de um livro de conto de fadas, ela rapidamente percebeu que o coração do príncipe pertencia a outra pessoa... Com o tempo, a tristeza aumentou até gerar um distúrbio alimentar chamado bulimia", lê-se no livro.

"Quando ela se sentia sozinha encontrava alívio ao comer todos os bolos que encontrava na cozinha do palácio", nota-se ainda.

"Mas o doce sabor do conforto não durava muito tempo. Assim que terminava, ela tentava livrar-se de toda a comida ao provocar vómitos. Levou algum tempo até que ela procurasse ajuda, aprendesse a amar-se a si mesma e a parar de magoar o próprio corpo. Assim que ela o fez, sentiu-se melhor que nunca", nota-se.

A autora refere que Lady Di foi a "primeira pessoa famosa a falar sobre a sua luta contra a bulimia, ajudando outros na sua luta".

O livro fala igualmente do divórcio de Diana e do príncipe Carlos e do momento 'viral' em que a princesa de Gales abraçou um pacidente com SIDA num hospital em Nova Iorque.

Recorde-se que a mãe do príncipe William e do príncipe Harry chegou a falar sobre a doença numa entrevista.

"Tive bulimia alguns anos. É uma doença mantida em segredo. Infliges isso a ti mesmo, porque a tua autoestima está em baixo e não te consideras digno ou valioso. Enches o estômago quatro ou cinco vezes por dia – alguns até mais – e isso dá-te uma sensação de conforto", afirmou em declarações a Martin Bashir na polémica conversa para o 'Panorama' (a mesma onde tornou público o caso de Camilla e Carlos III e o seu "casamento a três").

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535