Há apenas dois dias, o rei Carlos III deixou o hospital privado London Clinic, onde também estava internada a princesa de Gales após a cirurgia à próstata a que foi submetido.

O monarca britânico saiu da unidade hospitalar na companhia da mulher, a rainha Camilla, e voltou para casa após alguns dias internado.

Esta quarta-feira, a rainha voltou a falar sobre o estado de saúde do monarca inglês através do jornalista Richard Palmer, cronista real do 'Daily Express', e garantiu que o rei está "a melhorar" e "a fazer o melhor que pode" enquanto se encontra ainda em convalescença.

