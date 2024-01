Camilla tem sido fundamental para Carlos III nesta altura em que o monarca foi operado a um problema na próstata. Agora que o rei está a recuperar, tal como Kate Middleton, Camilla terá de lidar com mais uma cirurgia de um familiar.

A sobrinha Ayesha Shand, filha única do falecido irmão de Camilla Mark Shand, sofre de endometriose e tem lidado com dores "agonizantes" e "insuportáveis", conta a Hola!.

Ainda de acordo com esta revista, Ayesha será submetida a uma cirurgia para aliviar as dores nas próximas semanas, pelo que deverá contar com o apoio da tia, a rainha Camilla.

Vale lembrar que Ayesha Shand é muito próxima de Carlos e Camilla, tendo sido uma das convidadas da coroação, que aconteceu em maio do ano passado.

A endometriose, recorde-se, é uma condição que consiste no crescimento de tecido endometrial fora do útero. Não existe uma cura e a dor é muito limitadora para as mulheres que a têm.