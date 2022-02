Camilla já reagiu ao gesto da rainha Isabel II que, na semana passada, fez um comunicado público no qual revelava o seu desejo em que Camilla Parker Bowles se torne rainha consorte, quando o príncipe Carlos subir ao trono.

Tal aconteceu num compromisso na passada quinta-feira, no qual a duquesa da Cornualha visitou a London’s Nourish Hub, uma comunidade de culinária.

Questionada por uma das pessoas presentes no compromisso sobre como é que se sentia com a novidade, a companheira do príncipe de Gales afirmou: "Sinto-me muito, muito honrada e bastante tocada".

Esta foi uma mudança marcante para a família real britânica uma vez que, até ao momento, estava estabelecido que Camilla iria apenas receber o título de princesa consorte.

