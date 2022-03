Camilla Parker Bowles ainda não conseguiu "livrar-se" dos sintomas provocados pelo novo coronavírus. A duquesa da Cornualha testou positivo à Covid-19 a 14 de fevereiro, mas ainda não está completamente recuperada.

Durante um evento relacionado com o Dia Internacional da Mulher, a esposa do príncipe Carlos conversou com Kat Cordiner, Abby Johnston e Charlotte Irving, na Clarence House, e deu conta de que apesar de já terem passado três semanas ainda sente que pode perder a voz de repente e "começar a tossir e engasgar-se".

Tendo em conta estes sintomas persistentes, a duquesa, atualmente com 74 anos, explica que tem evitado eventos em videochamada ou que impliquem aparições em vídeo.

Camilla Parker Bowles, recorde-se, testou positivo pouco depois de o seu marido, príncipe Carlos ter contraído a doença pela segunda vez.

