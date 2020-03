Camila Cabello anunciou esta terça-feira que, devido à pandemia da Covid-19, decidiu adiar a digressão 'Romance', que passava por Portugal.

Foi através de um comunicado nas redes sociais que a cantora, de 23 anos, se mostrou de "coração partido" com esta decisão, que considera a mais "responsável".

"Sem termos ideia de quando [a pandemia] terá fim, esta é a decisão mais responsável. Quando tudo isto passar, prometo que vos vou ver e fazer festinhas na cara", afirmou a autora da canção 'Señorita'.

Camila Cabello tinha concerto marcado para dia 20 de junho no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

