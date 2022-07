Cameron Diaz acredita ter sido usada como 'correio de droga' no início dos anos 90, ainda antes de ter-se estreado como atriz.

Em busca de conseguir destacar-se como modelo, Cameron Diaz mudou-se para Paris na esperança de ver a sua carreira disparar.

"Comecei a trabalhar como modelo de catálogo e consegui dinheiro suficiente para me mudar para Paris e alugar um apartamento, que dividi com uma rapariga que ainda é uma das minhas melhores amigas", começou por contar em declarações ao podcast 'Second Life'.

"Mas fiquei lá um ano inteiro e não trabalhei um dia", recorda, explicando que procurou outras alternativas profissionais.

"Então consegui um emprego, mas, na verdade, acho que estava a ser usada como 'mula' [correio de droga] em Marrocos – juro por Deus", admitiu.

A atriz foi convidada a levar consigo uma mala, que estava fechada, e só quando estava no aeroporto de Marrocos e lhe foi pedido que a abrisse se apercebeu do quanto tinha sido ingénua.

Com medo e sem saber o que fazer, Cameron Diaz deixou a mala com os funcionários da alfândega quando voltou para França, garantindo-lhes que não fazia ideia do que estaria dentro dela. Por sorte, livrou-se de qualquer acusação.

"Este foi o único trabalho que consegui em Paris", disse, por fim, dando conta de que logo depois deste insólito episódio acabou por ser chamada para fazer o seu primeiro filme - 'The Mask'.