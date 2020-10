Cameron Diaz foi mãe pela primeira vez em janeiro deste ano, da pequena Raddix, fruto do casamento com Benji Madden. A aventura da maternidade chegou aos 47 anos e foi tema de conversa com Naomi Campbell na rubrica 'No filter', no canal de YouTube da supermodelo.

Sobre o facto de ter sido mãe tardiamente, a celebridade mostrou-se descontraída e brincou inclusive com o assunto.

"Muitas pessoas fazem o contrário. Casam-se e formam uma família na juventude. Estou a fazer isso na segunda metade da minha vida", começou por dizer.

"A única pressão para mim agora é que eu tenho que viver até, tipo, os 107 anos, sabes? Sem pressão", brincou.

